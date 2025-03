TV-Treuetest startet wieder: "B*msen wäre nicht so cool"

Korfu (Griechenland) - "Wie gefährlich euch der Treuetest wird, liegt an euch. Ihr bestimmt, wie weit ihr gehen wollt", sagt Moderatorin Lola Weippert (28) zum Einstieg in die 7. Staffel " Temptation Island ". Nach wenigen Augenblicken wird klar: Hier ist ordentlich Fuego im Spiel.

Jade Britani (30) ist Reality-erfahren - und jetzt Verführerin bei "Temptation Island". © Screenshot/RTL+

Für Raffaela (25), die nichts in ihrem Leben bereuen würde, solange es ihr in dem Moment Spaß gemacht hat, ist die Reizüberflutung schnell real. Sie bekommt Panik, als sie mit Boyfriend Jeremy (26) kurz vor der zweiwöchigen Trennung auf dem Sofa sitzt. Sie sei "hardcore eifersüchtig" und plötzlich gar nicht mehr so locker wie immer.

Und stellt später gegenüber den Singlemännern klar: "B*msen wäre nicht so cool, weil wir das nicht abgesprochen haben. Hätten wir vorher drüber geredet, wäre das eine andere Sache. Haben wir aber nicht."

Die Baden-Württembergerin sagt auch offen: "Wenn mich mein Freund am Hals küsst, ist das schön. Aber wenn das ein Fremder macht, auch wenn er hässlich ist, krieg ich Gänsehaut." Und zwar im positiven Sinn.

Mit am Start, um ihren Boyfriend zu knacken, ist die Realityshow-erfahrene Jade Britani (30). "Mir ist egal, ob die vergeben sind. Für mich sind die Männer Single. Wenn ich hier keinen verführe, weiß ich auch nicht", so das OnlyFans-Model, dessen "freche Sprüche schnell ins Sexuelle rutschen".