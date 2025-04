Vergebene zieht in TV-Treuetest blank: "Die geht in die Mitte und alle sehen ihre Ti****"

Korfu (Griechenland) - Auch in der sechsten Folge der aktuellen " Temptation Island "-Staffel gibt die vergebene Raffaela (25) weiter Vollgas. Das gefällt ihrem Freund Jeremy (26) beim Lagerfeuer ganz und gar nicht.

Marvin (29) hilft Raffaela (25) großzügigerweise beim Ausziehen. © Screenshot/RTL+

Bei Raffaela steht nach wie vor Verführer Marvin (29) im Fokus. Bei einem "Wahrheit oder Pflicht"-Spiel soll er ihr Top nur mithilfe seiner Zähne ausziehen. Dass sie keinen BH trägt? Kein Problem für die 25-Jährige: "Das ist sein Ding, juckt mich nicht." Und so steht sie kurz darauf oben ohne da.

Die anderen vergebenen Frauen sind schockiert. "Wie kann man denn denken, dass das okay ist? Die geht in die Mitte und alle sehen ihre Ti****", regt sich Saskia (27) auf. "Du denkst schon, es geht nicht schlimmer, und dann kommt noch was!"

Und auch an Neuzugang Natalie (26) und ihren Party-Eskapaden wird kein gutes Haar gelassen: "Hinten und vorne einen Mann zu haben, das geht nicht. [...] Die ist 24 Stunden hier und lässt sich schon trocken durchnehmen."

Raffaela beteuert unterdessen, kein ernsthaftes Interesse an Marvin zu haben, "es ist nur dieses Sexuelle". Und dieser Versuchung werde sie auf jeden Fall widerstehen können.

Ihre eigenen Worte und Taten nimmt sie weiter in Schutz: "Du darfst in einer Beziehung einen Anderen bu**** wollen. Weil du machst es sowieso in deinem Kopf, warum darfst du's dann nicht aussprechen?"