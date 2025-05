Vergebener grapscht in TV-Show unter der Gürtellinie - und streitet es ab

Bei einem Date soll Jamy den Po von Verführerin Alexandra ganz genau unter die Lupe genommen haben. © Screenshot/RTL+

Alles beginnt ganz unscheinbar mit einer weiteren Runde Wahrheit oder Pflicht und der Frage, ob er in der Show wirklich wie ein vergebener Mann rüberkommt.

"Es ist jetzt nichts, in keinster Weise, was jetzt hier irgendwie nicht so wirken könnte, dass ich nicht vergeben bin", so Jamy.

Einfach gesagt: Er würde nie etwas mit den Verführerinnen machen.

Unterdessen wird eine von ihnen immer wütender. "Boah Alter, so ein Lügner", rutscht es aus Alexandra heraus.

Diese hat Jamy kurz vorher in einem romantischen Einzeldate noch den Kopf verdreht. Und zumindest so lange die Kameras auf sie gerichtet waren, hat sich dieser auch ordentlich verhalten, doch da gab es auch einen Moment nur zwischen den beiden, erklärt sie.

"In dem Moment hat er die Gelegenheit genutzt, um auch mal ein bisschen anzufassen", klärt Barbie, wie Jamy sie getauft hat, über einen Po-Grabscher auf.

Hat die prasselnde Sonne auf Jamys Köpfchen da etwa zu einem kurzzeitigen Gedächtnisverlust geführt? So oder so dürfte seine eh schon zweifelnde Freundin Hillary über diese Information eher weniger erfreut sein.