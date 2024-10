Temptation-Island-Stars sind Eltern: Lisa Straubes und Akkas Baby ist da!

"Willkommen in der Familie", schrieb Papa Furkan in seiner Insta-Story zur Geburt seines Sohnes.

Die Geburt dürfte noch nicht lange her sein, denn als Datum gab die Mutter den 30. Oktober an. Und auch das Geschlecht und den Namen verriet das Paar bereits. Es ist ein Junge, der auf den Namen "Emilio" hört.

Lisa postete ein Bild ihres Nachwuchses, der mit niedlichem Strampler in Richtung Kamera blickt. Besonders süß: Darauf steht "I love Dad" ("Ich liebe Papa"). Das Gesicht haben die beiden frischgebackenen Eltern mit einem weißen Herz zensiert. "Willkommen, mein kleiner Babyboy", schreibt die 23-Jährige dazu.

TV-Zuschauer kennen Furkan "Akka" Akkaya (23) und Lisa Straube (23) spätestens seit ihrer Teilnahme in der RTL-Flirt-Show "Temptation-Island-VIP". © RTL/Kimberly Schäfer

Kennengelernt hatten sich Lisa und "Akka" im Frühjahr 2023. Zuvor war die inzwischen 23-jährige Influencerin und Tischtennisspielerin im Jahr 2021 durch einen angeblichen Flirt mit Profi-Fußballer Mats Hummels (35) erstmals der Öffentlichkeit bekannt geworden.

Daraus hatte sich jedoch nichts Ernsteres entwickelt. Anschließend machte Lisa auf OnlyFans Karriere. Ihr jetziger Mann Furkan war in der deutschen Ausgabe des Netflix-Hits "Too Hot To Handle" zu sehen.

Nun sind die beiden also verheiratet, haben einen Sohn und genießen in Dubai ihr noch junges Familienglück.