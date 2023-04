Lisa Straube vergeben! Nicht an Fußballer Mats Hummels, sondern an diesen "Too Hot to Handle"-Star

Hartnäckig hielten sich Gerüchte um Lisa Straube und Mats Hummels, doch die Influencerin hat sich nun diesen Too Hot to Handle-Star geangelt!

Von Dana-Jane Kruse

Dortmund - Um Fußball-Profi Mats Hummels (34) und Influencerin Lisa Straube (21) hielten sich hartnäckige Liebesgerüchte, seit man die beiden bei einem romantischen Spaziergang entdeckte. Nun soll Lisa allerdings frisch verliebt sein - und zwar in einen "Too Hot to Handle"-Star!

Lisa Straube (21) und Mats Hummels (34)? Die Gerüchte hielten sich hartnäckig, doch damit ist jetzt Schluss: Die Influencerin machte die Beziehung zu einem deutschen "Too Hot to Handle"-Star nun offiziell. © Bildmontage/Screenshots: Instagram/lisa.straube, Instagram/aussenrist15 Vor zwei Jahren zeigten sich Mats und Lisa bei einem gemeinsamen Spaziergang am Phoenix-See in Dortmund. Seitdem brodelte die Gerüchteküche ordentlich. Wie "Bild" nun berichtet, zog es die Influencerin jüngst jedoch weg von Cathy Hummels' (35) Ex-Mann hin zu Furkan Akkaya (22), bekannt aus der Netflix-Show "Too Hot to Handle"! Bevor etwaige Gerüchte um eine neue Romanze überhaupt hochkochen konnten, bestätigte Lisa ihre neue Liebe ganz offen. Zu ihrem Hummels-Flirt schwieg sie jahrelang, ebenso wie der Profi-Fußballer. Mit Akkaya soll es jedenfalls sofort gefunkt haben: "Wir haben uns durch unseren gemeinsamen Freund Jona kennengelernt", erzählte Straube gegenüber der Bild. "Beim ersten Aufeinandertreffen hat es direkt gefunkt und wir konnten kaum die Augen voneinander lassen. Wir hatten wirklich seit der ersten Sekunde tiefen Augenkontakt und hatten sofort einen besonderen Vibe."

Neuer Partner und bester Freund

Der 22-jährige Furkan Akkaya hat Lisas Herz im Sturm erobert! © Screenshot: Instagram/iamofficialakka Anschließend hatten sich beide besser kennenlernen wollen und zogen sich für ein wenig Zeit zu zweit zurück. "Als wir uns für ein Vieraugengespräch zurückgezogen haben, hat es sich für uns angefühlt, als wären es nur 20 Minuten gewesen. Tatsächlich waren es zwei Stunden und unsere Freunde haben uns schon wie verrückt gesucht", erinnerte sich Lisa. Beide hatten wohl so viele Schmetterlinge im Bauch, dass es nicht möglich sei, die Beziehung heimlich zu führen. Das Paar will sein Glück ganz offen in die Welt hinaus tragen. "Wenn man verliebt ist, macht dieses Versteckspiel keinen Spaß und damit hatte ich in der Vergangenheit auch zu kämpfen", erklärte Lisa. Vielleicht eine Andeutung auf den verflossenen Fußballer? Fakt ist: Lisa Straube und Furkan Akkaya fühlen sich pudelwohl beieinander. Sie sollen viel zusammen lachen und Lisa bezeichnete ihren Akka nicht nur als Partner, sondern auch als "besten Freund". Die Zukunft wollen sie jetzt erst einmal entspannt auf sich zukommen lassen und lieber das Hier und Jetzt genießen. Wobei auf kurz oder lang sicher ein Umzug anstehen könnte, wenn die Fernbeziehung irgendwann vielleicht nicht mehr genug ist.

Frische Liebe trotzt Entfernung und Neid im Netz