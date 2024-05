Terror und Schikane in den eigenen vier Wänden: Frau nach häuslicher Gewalt an Freund verurteilt!

Chester (England) - Sarah Rigby (41) versetzte ihren Freund Gareth Jones (40) regelmäßig in Angst und Schrecken, bedrohte und verspottete ihn sogar. Das Zusammenleben der beiden glich einem Terrorregime. Nun stand die 41-Jährige vor Gericht.

Gareth Jones berichtete vor dem Chester Crown Court , wie ihn der Missbrauch durch Rigby fast in den Selbstmord trieb. Alles lief nach ihren Regeln und unter nahtloser Beobachtung.

"Wenn ich diesen Monat nicht schwanger werde, suche ich mir jemand anderes, mit dem ich Sex haben werde", so die 41-Jährige gegenüber Jones.

Egal ob Gewicht, Haare oder sein Sexualtrieb: Wie die " Daily Mail " nun berichtete, schikanierte und demütigte Sarah Rigby ihren Partner bis an den Rand der Verzweiflung.

Auf sein stattliches Gehalt von 4000 Pfund (umgerechnet etwa 4700 Euro) musste der Mann ebenfalls in der Terror-Beziehung verzichten - Rigby betitelte ihn sogar als "Geldquelle". In Gesprächen mit seiner Mutter soll er weiterhin einen "Nötigungscode" verwendet haben, um mitzuteilen, wann man ungestört miteinander reden konnte.

Rigby sei zudem auch tätlich geworden, habe einen Kerzenständer in Richtung ihres "Lovers" geworfen, der dadurch eine Narbe auf der Nase kassierte. In einem anderen Fall wurde er halbnackt aus dem Haus geworfen. "Ich hatte regelmäßig blaue Flecken am Körper, wenn Sarah mich trat, biss oder kratzte", offenbarte der Mann. Rigby drehte den Spieß auch um, behauptete, dass Jones ihr gegenüber gewalttätig und kontrollierend gewesen sei.

Sie zwang ihn ebenso, eine halbe Flasche Listerine zu trinken oder Zahnpasta zu essen, um den angeblichen Mundgeruch zu beseitigen. Aufgrund seiner Haare sollte er immer einen Hut tragen, am liebsten sei ihr eine Haartransplantation gewesen. Nicht einmal die Toilette im Haus durfte er benutzen, besaß ebenso wenig einen eigenen Haustürschlüssel.

All das schien der 41-jährigen Rigby große Freude zu bereiten: "Ich habe vielleicht keine Kontrolle über das Sozialamt, aber ich kann dich kontrollieren, und das macht mir Spaß", soll sie gesagt haben.