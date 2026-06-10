Für Neubauprojekt sollte 101-Jährige ausziehen: Gericht weist Klage ab

Köln - Eine 101 Jahre alte demente Kölnerin darf in ihrer Wohnung bleiben – das Kölner Amtsgericht wies die Räumungsklage einer Immobiliengesellschaft ab.

Die 101-jährige Kölnerin darf nach dem Urteil des Amtsgerichts in ihrer Wohnung bleiben, in der sie bereits seit 1969 lebt. (Symbolfoto) © Tom Weller/dpa/dpa-tmn

Die schwer an Demenz erkrankte Seniorin kann damit in ihrer Wohnung im Kölner Stadtteil Bickendorf bleiben, in der sie seit 1969 lebt, inzwischen mit ihrer sie pflegenden Tochter.

"Das ist für uns eine ganz große Erleichterung", sagte der Sohn der 101-Jährigen nach der Urteilsverkündung auf Nachfrage. Einen Umzug in eine andere Wohnung, "den hätte meine demenzkranke Mutter nicht überlebt. Das wäre das Todesurteil für sie gewesen", glaubte er.

Mit dem Urteil habe man nun die Sicherheit, dass sie weiter in ihrer gewohnten Umgebung bleiben könne.

Das Gericht ging in seiner Urteilsbegründung weder auf das Alter noch den gesundheitlichen Zustand der 101-Jährigen ein, sondern wies die Räumungsklage wegen "formeller und materieller Bedenken" ab.

Hintergrund der Klage ist die geplante Errichtung von Neubauten durch die Immobiliengesellschaft, unter anderem auch auf dem Grundstück, wo heute das Haus mit der Wohnung der 101-Jährigen steht.