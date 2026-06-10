Geiselnahme und Gewalt: Neue Anklage gegen "Maschsee-Mörder"

Düsseldorf - Gegen den sogenannten Maschsee-Mörder ist erneut Anklage erhoben worden. I hm wird Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, sagte der zuständige Staatsanwalt in Düsseldorf der Deutschen Presse-Agentur.

Der sogenannte "Maschsee-Mörder" muss sich erneut vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Geiselnahme und gefährliche Körperverletzung vor. © Sebastian Kahnert/dpa

Er soll nach seiner Freilassung aus der Strafhaft seine damalige Freundin festgehalten und misshandelt haben.

Im Januar war der damals 37-Jährige im Düsseldorfer Hauptbahnhof festgenommen worden. Dabei soll er mit mehreren Messern bewaffnet gewesen sein. Er befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Bei einer neuerlichen Verurteilung sei Sicherungsverwahrung für den Beschuldigten nicht auszuschließen, sagte der Staatsanwalt in Düsseldorf. Allerdings hänge dies auch vom psychiatrischen Gutachten ab, das noch nicht vorliege.

Der vorbestrafte Deutsche hatte 2012 in Hannover eine aus Ibbenbüren in NRW stammende 44-jährige Prostituierte getötet, zerstückelt und die Leichenteile in den Maschsee in Hannover geworfen.