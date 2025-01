Top-Klub feuert Falkner, weil er mit neuer Penis-Prothese angibt

Zuvor hatte der 56-Jährige in den sozialen Medien Aufnahmen seines Penis-Implantats geteilt, wie unter anderem die Nachrichtenagentur Reuters vermeldet.

Die Lazio-Anhänger müssen vorerst auf ihren Adler verzichten, weil Juan Bernabé im Internet zu viel von sich preisgegeben hat. © Andreas SOLARO / AFP

Lazio sei sich nun bewusst, dass der Adler den Fans bei den kommenden Heimspielen schmerzlich fehlen werde, allerdings könne man das geschichtsträchtige Klubsymbol nicht mit einer Person in Verbindung bringen, die sich mit ihren Handlungen derart untragbar gemacht hat.

Derweil hat Bernabé seine freizügige Netz-Aktion im Radiointerview mit dem spanischen Sender "La Zaranza" gerechtfertigt.

"Mein Gewissen ist rein. Ich habe es nur veröffentlicht, um die Leute zu informieren. Ich bin in einer freizügigen Familie aufgewachsen, für mich ist Nacktheit normal. Ich weiß nicht, was meine Fotos mit Pornografie zu tun haben sollen", so der 56-Jährige.

Der Iberer habe sich ein Stück Jugend zurückholen wollen und müsse jetzt nur noch auf einen Knopf drücken, um bereit zu sein.

"Ich wurde operiert, um meine sexuelle Leistungsfähigkeit zu steigern, weil ich sehr aktiv bin", erklärte Bernabé. "Ich muss jedes Mal ejakulieren, wenn sich die Zeit findet. Es war eine wunderbare Operation."