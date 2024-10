Trocken-Sex und freiwilliger Exit: Auf den Homedates mit der Bachelorette wird's schlüpfrig!

Das Liebes-Abenteuer von "Bachelorette" Stella neigt sich allmählich dem Ende entgegen - in Folge 11 stehen aber noch die Homedates in Deutschland an.

Von Laura Miemczyk

Köln - Das Liebes-Abenteuer von "Bachelorette" Stella (27) neigt sich allmählich dem Ende entgegen - in Folge 11 stehen aber noch die "Homedates" in Deutschland an. Die Aufeinandertreffen mit Stellas letzten vier Kandidaten verlaufen dabei ziemlich unterschiedlich - bis es vor laufenden Kameras sogar richtig schlüpfrig wird.

Mutter Inge (62, v.l.n.r.) lernt Stellas (27) Liebesanwärter Leila (27) und Devin (28) kennen. © RTL Nachdem Stella ihre Rose am letzten Abend im thailändischen Phuket an Rapper Ferry (29) vergeben hat, stehen die vier verbliebenen Kandidaten fest: Martin (35), Devin (28) und Leila (27) reisen zusammen mit dem 29-Jährigen zurück nach Deutschland, um Stella dort bei den "Homedates" ihren Liebsten vorstellen zu können.

Auch diesmal tauscht die Schnittblumenverteilerin auf den Dates mit ihren Liebesanwärtern heiße Küsse aus - während zwischen Devin und der Influencerin dabei schnell die gewohnte Vertrautheit einkehrt, scheint Leila allerdings mit ihren Gefühlen zu kämpfen. Die Sozialarbeiterin erklärt, dass sie nicht sofort nach Vergabe der letzten Rose eine Beziehung eingehen will - ganz im Gegensatz zu Stella. Und tatsächlich zieht Leila nach dem Kennenlernen mit Stellas Mutter Inge (62) die Reißleine und beendet die Liebes-Reise freiwillig. Die Bachelorette Hinterhältige Lästerattacken bei der Bachelorette: "Absolut nichts gerissen im Leben" Devin ist damit zwar automatisch der erste Teilnehmer, der im Finale steht, löst in Mutter Inge aber nicht gerade Begeisterungsstürme aus. "Man muss akzeptieren, was die Kinder wählen. Ich stelle mir halt jemand anderes an Stellas Seite vor - rein optisch", lautet Muttis ernüchterndes Fazit. Autsch!

Zwischen Devin (28) und Stella (27) knistert es auch beim "Homedate" gewaltig. © RTL

Bei einem Gläschen Wein lernt Stella Martins (35) Familie kennen. © RTL

"Bachelorette" 2024: Stella wird mit vermeintlicher Escort-Vergangenheit konfrontiert

Martins Schwester Violetta (36, r.) spricht "Bachelorette" Stella auf die Escort-Gerüchte an, von denen sie gelesen hat. © RTL Pikant wird es dann kurzzeitig auf dem "Homedate" im bayrischen Mering, wo Stella auf Martin, dessen Mutter Ewa (58) und Schwester Violetta (36) trifft. Denn Letztere fühlt der "Bachelorette" ziemlich direkt auf den Zahn und konfrontiert Stella mit kursierenden Gerüchten, sie habe angeblich eine Escort-Vergangenheit. "Wir haben ja ein bisschen was lesen können ... Ob das der Schwiegervater in spe dann so toll findet?", fragt die 36-Jährige wohl rhetorisch. Stella, der die Konfrontation ziemlich unangenehm zu sein scheint, entgegnet tapfer: "Ich hab so was nie gemacht." Unangenehm wird es dann auch beim "Homedate" mit Ferry - jedoch mehr für den Zuschauer als für die "Bachelorette" ... Denn der Rapper scheint sich kaum zügeln zu können und legt nach einem Kaffeekränzchen mit Bruder Richard (27) und der Dame seines Begehrens direkt mal Hand an - und zwar richtig! Die Bachelorette Rosenkavalier kriegt Kuss-Korb von Bachelorette: "Am Ende bisschen reingeschissen!" Nach stürmischen Küssen wirft Ferry die 27-Jährige aufs Sofa, legt sich auf sie und führt kurzzeitig sogar Trocken-Sex-Übungen durch, ehe der Spuk schließlich (sehr zur Erleichterung des Zuschauers!) ein Ende findet. Stella scheint die Einlage jedoch gefallen zu haben. "Da ist einiges passiert .... Wenn wir alleine gewesen wären, wären die Klamotten geflogen", grinst sie hinterher in die Kamera.

Zwischen Ferry (29) und Stella geht es während des Dates ziemlich heiß her! © RTL

Am Ende der Folge muss Stella sich für einen Mann entscheiden, den sie neben Devin ebenfalls mit ins Finale nimmt: Martin (35, l.) oder Ferry (r.)? © RTL