Jennifer Saro platzt der Kragen: Ist dieser YouTube-Star der Vater ihres Sohns?

Jennifer Saro (29) hat den Erzeuger ihres Kindes nie beim Namen genannt. © Instagram/Jennifer Saro

"Ich habe mich jahrelang bewusst zurückgehalten und nichts öffentlich gesagt. Aber wenn jemand so dreist ist, die Wahrheit zu löschen, um sich selbst besser darzustellen, dann ist irgendwann Schluss. Es reicht", kündigte die Influencerin in ihrer Instagram-Story an.

Gerüchte, dass der YouTube-Star und die brünette Beauty ein gemeinsames Kind haben, halten sich schon seit Jahren. Dazu passt: Im Mai 2022 verkündeten beide unabhängig voneinander, dass sie ungeplant Nachwuchs bekommen haben.

Wer der Vater oder wer die Mutter des Kleinen ist, dazu schwiegen sowohl Nicolas Lazaridis (30), so Inscopes bürgerlicher Name, als auch Jennifer Saro (29). Nun hat die Wahlberlinerin vom Schweige-Gelübde offenbar genug. "Dieses Muster hat vielleicht die letzten Jahre funktioniert – aber ich spiele da nicht mehr mit."

Einen Namen nannte sie zwar weiterhin nicht, zeigte dafür aber Screenshots von der Kommentarspalte eines seiner Tik-Tok-Videos. Darin reagierte der YouTube-Star (2,75 Millionen Follower) auf einen User-Kommentar, ob er wegen der Behinderung des Kindes nichts mehr mit seinem Sohn zu tun habe.