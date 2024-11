Bachelorette Stella geschockt über Martins wahres Ich: "Da war ich ja ganz lange ganz blind"

Köln - Wohl kaum eine Person hat in der diesjährigen Staffel der " Bachelorette " derart polarisiert wie Martin Michelius. Was Protagonistin Stella Stegmann (27) inzwischen von dem 35-Jährigen hält, verrät sie im "Aftershow"-Podcast von RTL+.

"Teilweise war ich echt so: 'Boah krass, das ist jetzt schockierend, das hätte ich niemals gedacht'", erinnert sich Stella an die Ausstrahlung der vor ihr verborgenen Szenen zurück. "Da war ich ja ganz lange ganz blind."

Angesichts der momentanen starken Kritik gegen Martin wünsche Stella sich etwas mehr Selbstreflexion von dem 35-Jährigen: Stattdessen nehme er aber eine extreme Abwehrhaltung ein und verschließe sich vor den kritischen Stimmen.

Was der 27-Jährigen außerdem während der Ausstrahlung der Staffel sauer aufstieß, war Martins verbissene Gewinner-Mentalität. So kam es durchaus so rüber, als habe er Stella nicht aus ehrlichen Gründen kennenlernen, sondern nur unbedingt den ersten Platz belegen wollen: "Das fühl ich echt gar nicht, dass der so über mich redet als wäre ich ein Gewinn."

