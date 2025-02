Getrennt: Bachelorette-Pärchen Stella und Devin "nur noch Freunde"

München/Frankfurt am Main - Schon im Finale der letzten "Bachelorette"-Staffel kamen Zweifel auf, ob Influencerin Stella Tiana Stegmann (27) und Sieger Devin Dayan (28) wirklich gut zusammenpassen. Die in Frankfurt am Main geborene Münchenerin präferierte eine offene Beziehung, er nicht. Nun gaben beide das endgültige Aus ihrer Liaison bekannt.