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Trockenübungen in der Hängematte: "24 Stunden sexsüchtig"

In der achten Folge "Reality Queens" wird es vor allem für eine Kandidatin langsam kritisch. Aber nicht etwa Erschöpfung oder Essen machen ihr Probleme.

Von Lisa Marie Peisker

Kolumbien - In der achten Folge "Reality Queens" wird es vor allem für eine Kandidatin langsam kritisch. Aber nicht etwa die Erschöpfung oder das zugeteilte Essen machen ihr Probleme. Vielmehr ist es ein ganz intimes Bedürfnis, welches Ginger Costello-Wollersheim (39) endlich mal wieder stillen muss.

Kader Loth (53) schockiert im Camp auch nichts mehr.
Kader Loth (53) schockiert im Camp auch nichts mehr.  © Screenshot RTL

Am Sexentzug kann Ginger aktuell zwar nichts ändern, jedoch kann sie es sich etwas erträglicher machen, indem sie mit ihren Teammitgliedern darüber spricht.

"Ja, ich vermisse Geschlechtsverkehr", erzählt die 39-Jährige wenig überraschend.

Nathalie Gaus-Citiolo (35) versucht, sie abzulenken, immerhin seien die Möglichkeiten im Wald ja eh beschränkt.

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Darüber kann Ginger nur lachen. Zur Demonstration schnappt sie sich Hati Suarez (25) und geht direkt mal ein paar Stellungen auf der Hängematte durch.

"Ginger ist 24 Stunden sexsüchtig", fasst Kader Loth (53) zusammen. Mittlerweile schockt sie bei diesem Thema nichts mehr.

Ginger Costello-Wollersheim, wenn sie über Sex reden kann.
Ginger Costello-Wollersheim, wenn sie über Sex reden kann.  © Screenshot RTL
Trotz vollem Körpereinsatz der Pink Piranhas, konnten die Green Geckos in der Challenge das Rennen machen und sich diese Woche erneut den Platz im Luxuscamp sichern.
Trotz vollem Körpereinsatz der Pink Piranhas, konnten die Green Geckos in der Challenge das Rennen machen und sich diese Woche erneut den Platz im Luxuscamp sichern.  © Screenshot RTL

Doppel-Exit bei "Reality Queens"

Arielle Rippegather (35) hat eine Entzündung im Körper und kann nicht zu ihrer Gruppe zurückkehren.
Arielle Rippegather (35) hat eine Entzündung im Körper und kann nicht zu ihrer Gruppe zurückkehren.  © Screenshot RTL

Trotz Exit-Erfolgs könnte die Stimmung bei den Pink Piranhas zumindest beim Eintreffen im Camp kaum schlechter sein. Denn eine weitere verlorene Challenge sichert ihnen den erneuten Einzug ins Loosercamp.

"Ihr müsst die kleinen Dinge im Leben wertschätzen, dann wird euch Großes gegeben", versucht Hati, die anderen noch aufzumuntern.

Kader kann weder dem Spruch noch der Situation etwas Positives abverlangen. "Willst du mich jetzt belehren mit deinem Minialter?", geht sie Hati an.

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Doch diese gibt nicht auf und schlägt vor, die Gruppe könne sich mal erden, indem sie einen Baum umarmt.

Mehr oder weniger begeistert schließt sich Kader an. "Ich habe lange niemanden mehr angefasst", scherzt sie. Daran hat sich auch nach dem Ertasten der Baumrinde nichts geändert.

Immerhin ein kleiner Erfolg konnte gefeiert werden. Die immer wieder für Streit sorgende Tanja Tischewitsch (36) muss nämlich den Heimweg antreten. Zusammen mit Arielle Rippegather (35) aus der Gruppe der Green Geckos, die krankheitsbedingt nicht ins Camp zurückkehren kann.

"Für mich geht’s jetzt mit dem Businessflug zurück nach Köln", verabschiedet sich Tanja.

Die achte Folge der 2. Staffel "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen. Immer montags erscheint eine neue Episode.

Titelfoto: Montage: Screenshot RTL

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