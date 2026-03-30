Trockenübungen in der Hängematte: "24 Stunden sexsüchtig"

In der achten Folge "Reality Queens" wird es vor allem für eine Kandidatin langsam kritisch. Aber nicht etwa Erschöpfung oder Essen machen ihr Probleme.

Von Lisa Marie Peisker

Kolumbien - In der achten Folge "Reality Queens" wird es vor allem für eine Kandidatin langsam kritisch. Aber nicht etwa die Erschöpfung oder das zugeteilte Essen machen ihr Probleme. Vielmehr ist es ein ganz intimes Bedürfnis, welches Ginger Costello-Wollersheim (39) endlich mal wieder stillen muss.

Kader Loth (53) schockiert im Camp auch nichts mehr. © Screenshot RTL Am Sexentzug kann Ginger aktuell zwar nichts ändern, jedoch kann sie es sich etwas erträglicher machen, indem sie mit ihren Teammitgliedern darüber spricht. "Ja, ich vermisse Geschlechtsverkehr", erzählt die 39-Jährige wenig überraschend. Nathalie Gaus-Citiolo (35) versucht, sie abzulenken, immerhin seien die Möglichkeiten im Wald ja eh beschränkt. TV & Shows Kurz nach Prozess: Eltern von getöteter Britta (†37) zerbrechen an Leid und sterben nacheinander Darüber kann Ginger nur lachen. Zur Demonstration schnappt sie sich Hati Suarez (25) und geht direkt mal ein paar Stellungen auf der Hängematte durch. "Ginger ist 24 Stunden sexsüchtig", fasst Kader Loth (53) zusammen. Mittlerweile schockt sie bei diesem Thema nichts mehr.

Ginger Costello-Wollersheim, wenn sie über Sex reden kann. © Screenshot RTL

Trotz vollem Körpereinsatz der Pink Piranhas, konnten die Green Geckos in der Challenge das Rennen machen und sich diese Woche erneut den Platz im Luxuscamp sichern. © Screenshot RTL

Doppel-Exit bei "Reality Queens"