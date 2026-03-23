Zoff-Eskalation im Reality-Dschungel: "Jetzt denkt ganz Deutschland, ich bin eine Bitch"

Kolumbien - Der erste reguläre Exit wird in der siebten Folge " Reality Queens " direkt überschattet von zwei Frauen, die es plötzlich aufeinander abgesehen haben.

Tanja Tischewitsch (36, l.) macht sich bei Teamkollegin Ginger Costello-Wollersheim (39, 2.v.r.) ziemlich unbeliebt. © Screenshot RTL

Gina-Lisa Lohfink (39) muss den Dschungel verlassen und sichert damit der zweiten Wackelkandidatin Tanja Tischewitsch (36) den weiteren Verbleib in ihrem Team.

Lange kann sich das Reality-Sternchen nicht darüber freuen, denn nach einer verlorenen Challenge platzt ihm der Kragen. Tanja wirft Ginger Costello-Wollersheim (39) vor versammelter Runde vor, dass sie bei jedem Spiel schlecht sei.

Gewohnt konfrontationslustig lässt Ginger das natürlich nicht lange auf sich sitzen.

Kaum im Losercamp angekommen, geht sie an die Decke. "Du bist so dumm, Alter, du fuckst mich voll ab mit deiner Art", spuckt sie Tanja entgegen.

"Ginger, ich hab halt einfach nur die Wahrheit gesagt", rechtfertigt sich diese.

Doch Ginger kann nicht an sich halten und steigert sich immer weiter in die Situation rein: "Ihre blöde Fresse immer und das blöde Gelache, wie so ein zehnjähriges Kind."

Keine gute Ausgangssituation für die Pink Piranhas, die ja eigentlich Teamgeist beweisen sollten.

Tanja macht sich vor allem über die öffentliche Wahrnehmung Sorgen. "Jetzt denkt ganz Deutschland, ich bin eine Bitch, ich schreie rum, ich bin eine Zicke."