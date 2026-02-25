Über Wochen von ihren Besitzern allein gelassen: Wer gibt Anastasia ein liebevolles Zuhause?

Großröhrsdorf - Katzendame Anastasia hat in ihrem Leben schon einiges durchgemacht. Nun wartet sie im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf einen Neuanfang.

Anastasia wurde von ihren Besitzern in der Wohnung zurückgelassen und mehrere Wochen lang ohne Futter sich selbst überlassen, bevor sie ins Tierheim kam. © tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein mitteilt, wurde die zwei Jahre alte Anastasia von ihren Besitzern in der Wohnung zurückgelassen und war völlig auf sich allein gestellt.

Mindestens drei Wochen lang erhielt sie keine Versorgung - bis aufmerksame Nachbarn schließlich handelten, die Behörden informierten und die Wohnung öffnen ließen. Dort fanden sie die Katzendame vor: abgemagert, aber am Leben.

Seit dem 20. Januar lebt sie nun im Tierheim "Hoffnung für Tiere" und hat sich mittlerweile gut eingelebt.

Andere Katzen verunsichern sie jedoch noch deutlich, weshalb sie ein neues Zuhause als Einzelkatze in reiner Wohnungshaltung sucht.