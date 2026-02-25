Über Wochen von ihren Besitzern allein gelassen: Wer gibt Anastasia ein liebevolles Zuhause?
Großröhrsdorf - Katzendame Anastasia hat in ihrem Leben schon einiges durchgemacht. Nun wartet sie im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf einen Neuanfang.
Wie der Tierschutzverein mitteilt, wurde die zwei Jahre alte Anastasia von ihren Besitzern in der Wohnung zurückgelassen und war völlig auf sich allein gestellt.
Mindestens drei Wochen lang erhielt sie keine Versorgung - bis aufmerksame Nachbarn schließlich handelten, die Behörden informierten und die Wohnung öffnen ließen. Dort fanden sie die Katzendame vor: abgemagert, aber am Leben.
Seit dem 20. Januar lebt sie nun im Tierheim "Hoffnung für Tiere" und hat sich mittlerweile gut eingelebt.
Andere Katzen verunsichern sie jedoch noch deutlich, weshalb sie ein neues Zuhause als Einzelkatze in reiner Wohnungshaltung sucht.
Anastasia sucht ein Leben voller Stabilität und Liebe
Die Tierheimmitarbeiter beschreiben Anastasia als liebes, verspieltes Katzenmädchen, das die Nähe zu Menschen sehr genießt. Sie ist anhänglich und verschmust, hat aber auch ihren eigenen Kopf und weiß genau, was sie möchte.
Für ihr neues Zuhause wünschen sich die Tierpfleger katzenerfahrene Menschen, die ihr Sicherheit geben und ihre Signale respektieren und deuten können. Kleine Kinder sollten nicht im Haushalt leben.
Weitere Informationen über Anastasia gibt es auf der Website des Tierheims.
Sie kann es kaum erwarten, einen Menschen zu finden, der ihr Liebe und Stabilität schenkt - etwas, das sie nach allem Erlebten so sehr verdient hat.
Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de