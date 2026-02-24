Vom Kuschelplatz ins Tierheim: Senior-Kater Purzel sucht dringend ein neues Zuhause

Kater Purzel wartet im Tierheim Hoffnung für Tiere auf ein liebevolles Zuhause, damit er seine letzten Tage nicht hinter Gittern verbringen muss.

Von Isabel Klemt

Großröhrsdorf - Kater Purzel lebt noch im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf, doch das soll sich möglichst schnell ändern, denn er möchte seine letzten Tage nicht hinter Gittern verbringen.

Purzel sehnt sich nach einem ruhigen Zuhause.
Purzel sehnt sich nach einem ruhigen Zuhause.  © Bildmontage: tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, musste der 18-jährige Kater sein vertrautes Zuhause schweren Herzens verlassen, da sein Besitzer in ein Pflegeheim ziehen musste.

Sein gesamtes Leben hatte er dort verbracht. Seit Anfang Februar lebt er nun im Tierheim - eine große Umstellung für den Senior.

Nach all den Jahren in vertrauter Umgebung sehnt er sich nun wieder nach einem Zuhause, in dem er zur Ruhe kommen und noch einmal Geborgenheit erleben darf - am liebsten als Einzelkatze.

Gesundheitlich ist der Kater altersbedingt etwas angeschlagen. Er benötigt ein Medikament für die Schilddrüse sowie spezielles Gastrointestinal-Nassfutter, da er zu Durchfall neigt.

Mit der richtigen Fütterung und seiner Medikation ist er jedoch gut eingestellt und kann seinen Alltag weitgehend unbeschwert genießen.

Purzel möchte seinen Lebensabend nicht im Tierheim verbringen

Trotz seines Alters ist Purzel noch sehr neugierig.
Trotz seines Alters ist Purzel noch sehr neugierig.  © tierhoffnung.de

Die Mitarbeiter des Tierheims beschreiben Purzel als ausgesprochen lieb, gutmütig und sehr verschmust. Er genießt jede Streicheleinheit und sucht die Nähe zum Menschen.

Auch wenn er altersbedingt nicht mehr besonders agil ist, zeigt er sich dennoch neugierig und aufmerksam. Er beobachtet gerne seine Umgebung und möchte weiterhin am Leben teilhaben.

Für Purzel wird nun ein liebevoller Mensch mit viel Zeit und Herz gesucht, der ihm einen warmen, ruhigen Platz für seinen Lebensabend schenkt.

Alle weiteren Informationen zu dem charmanten Senior finden sich auf der Website des Tierheims.

Titelfoto: Bildmontage: tierhoffnung.de

