Vom Kuschelplatz ins Tierheim: Senior-Kater Purzel sucht dringend ein neues Zuhause

Großröhrsdorf - Kater Purzel lebt noch im Tierheim " Hoffnung für Tiere " in Großröhrsdorf, doch das soll sich möglichst schnell ändern, denn er möchte seine letzten Tage nicht hinter Gittern verbringen.

Purzel sehnt sich nach einem ruhigen Zuhause. © Bildmontage: tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein berichtet, musste der 18-jährige Kater sein vertrautes Zuhause schweren Herzens verlassen, da sein Besitzer in ein Pflegeheim ziehen musste.

Sein gesamtes Leben hatte er dort verbracht. Seit Anfang Februar lebt er nun im Tierheim - eine große Umstellung für den Senior.

Nach all den Jahren in vertrauter Umgebung sehnt er sich nun wieder nach einem Zuhause, in dem er zur Ruhe kommen und noch einmal Geborgenheit erleben darf - am liebsten als Einzelkatze.

Gesundheitlich ist der Kater altersbedingt etwas angeschlagen. Er benötigt ein Medikament für die Schilddrüse sowie spezielles Gastrointestinal-Nassfutter, da er zu Durchfall neigt.

Mit der richtigen Fütterung und seiner Medikation ist er jedoch gut eingestellt und kann seinen Alltag weitgehend unbeschwert genießen.