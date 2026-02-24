Schmusekater landet nach Schicksalsschlag im Tierheim: Jetzt träumt er von einem Neuanfang
Köln - Kater Micky lebt schon ein Weilchen im Tierheim Köln-Dellbrück, viel lieber würde der stattliche Kater aber in ein richtiges Zuhause bei netten Katzenfreunden ziehen. Damit das möglichst schnell klappt, rührten die Mitarbeiter nun kräftig die Werbetrommel für den Stubentiger.
So teilte das Kölner Tierheim kürzlich einen Instagram-Clip seines Schützlings, in dem die Tierretter nicht nur Mickys edles Antlitz abgelichtet hatten, sondern auch die Geschichte der Samtpfote schilderten.
Demnach war der 13 Jahre alte Vierbeiner vor einer Weile zusammen mit einem weiteren Kater ins Tierheim gekommen, nachdem der Besitzer der beiden verstorben war. Obwohl die beiden Fellnasen zuvor über längere Zeit unter einem Dach gelebt hatten, verstehen sie sich nicht besonders gut - was vornehmlich an Micky liegt.
Der Kater kann Artgenossen nämlich nicht besonders gut leiden, gilt im Tierheim glatt als "Mobber", wie seine Pfleger in dem Clip berichteten. Micky meine dies zwar nicht böse, dennoch hätten die anderen Katzen die Mitarbeiter darum gebeten, schleunigst ein richtiges Zuhause für den haarigen Unruhestifter zu finden, wie die Tierretter scherzhaft berichteten.
So suchen die Pfleger nach neuen Besitzern, die Micky adoptieren und ihm eine Bleibe auf Lebenszeit schenken wollen.
Kater Micky wünscht sich ein ruhiges Zuhause bei netten Katzenfreunden
Abgesehen von seiner Abneigung gegen Artgenossen ist Micky ein zutraulicher Kater, "der es liebt, gekrault und beschmust zu werden – am liebsten rund um die Uhr", wie die Mitarbeiter erklärten. Auch in dem Instagram-Clip spielt der Stubentiger mit einer Pflegerin und lässt sich anschließend genussvoll hinter den Öhrchen kraulen.
Für den verschmusten Vierbeiner suchen die Tierretter ein ruhiges Zuhause in Wohnungshaltung mit gesichertem Balkon bei Menschen, die genauso entspannt sind wie er.
Wer den stattlichen Kater kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Micky gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück/Website, Instagram/tierheim_dellbrueck