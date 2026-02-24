Retter nehmen neue Katze auf: Doch dann wundern sie sich immer mehr

Sie sah ganz normal aus, als sie und ihre Schwester hinter einem Müllcontainer gefunden wurden. Doch das sollte sich bei Kätzchen Dorito bald ändern.

Von Christian Norm

Little Canada (Minnesota, USA) - Sie sah ganz normal aus, als sie und ihre Schwester hinter einem Müllcontainer gefunden wurden. Zwar bluteten die Ohren der beiden Katzen, zudem waren sie erkältet. Ansonsten waren die Jungtiere aber unauffällig. Doch während sich Katze Cheeto bei "The Bitty Kitty Brigade" in Little Canada, Minnesota, schnell erholte, wunderten sich ihre Retter zunehmend mehr über ihre Schwester Dorito.

Viele halten die Fotos von Kätzchen Dorito für einen KI-Fake. Doch ihre Retter versichern, dass sie genau so aussieht. © Instagram/Screenshot/bittykittybrigade Mitte Februar sorgten Fotos auf der Instagram-Seite der Tierrettungsstelle für Aufsehen. Der unübersehbare Grund: Doritos Augen sehen aus, als wären sie große Murmeln. Seitdem wittert manch ein User Betrug und glaubt, dass es sich um KI-generierte Fake-Bilder handelt. Mandy Dwyer, die Leiterin der Bitty Kitty Brigade, stellte sich dieser Kritik jetzt in einem Interview mit The Dodo. "Ihre Augen waren bei ihrer Ankunft nicht vergrößert", erklärte die Frau dem Tiermagazin. Sie seien erst einige Tage später angeschwollen, so Dwyer. Katzen Liebe geht durch den Magen: Katze lässt sich für einen Snack viel gefallen Den Grund dafür konnte ein Tierarzt zum Glück schnell herausfinden. Denn es musste sofort gehandelt werden.

Fotos der Katze zeigen ihre enorm großen Augen

