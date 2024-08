Oliver Pocher: Intime Frage zu ihm und Ex-Frau Sandy macht ihn sprachlos

Seit der Trennung von Amira (31) produziert Oliver Pocher (46) seinen Podcast "Die Pochers!" mit seiner ersten Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) © Bildmontage: Instagram/oliverpocher, Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshots)

Die aktuelle Episode von "Die Pochers! Frisch recycelt" steht unter dem Motto "Urlaubsspecial". Von seiner Gesprächspartnerin Sandy Meyer-Wölden (41) will der Komiker deshalb wissen, welche bislang ihre schönste Reise gewesen sei.

Nach eigener Auskunft kommen der Fünffach-Mama da gleich zwei Trips in den Sinn. "War ich da mit dabei?", hakt Pocher süffisant nach. Die überraschende Antwort der 41-Jährigen: "Zweimal sogar!" Ein Raunen geht durchs Publikum.

Gerne erinnert sich Sandy an eine zweiwöchige Malediven-Reise zurück. Damals waren sie und Oli noch ein Liebespaar. Darüber hinaus erwartete das Model zu dem Zeitpunkt ihr erstes Kind.

Nur wenige Wochen später erblickte Tochter Nayla (14) das Licht der Welt. "Das war das letzte Mal, dass ich Urlaub gemacht habe und Ruhe hatte", scherzt Sandy auf die Frage, was ihr an dem Urlaub so gut gefallen habe.

Als weitere unvergessliche Reise führt die Wahl-Amerikanerin einen Liebesurlaub mit dem Entertainer in Südafrika an. Ein Aufenthalt auf dem schwarzen Kontinent sei aufgrund ihrer afrikanischen Wurzeln immer ein Traum gewesen. Oli habe dies möglich gemacht.