"Unter uns"-Star Tabea Heynig (54) zeigt sich im Playboy: "Es ist total egal, wie alt man ist"

München - Bei der RTL-Serie " Unter uns " verführt Schauspielerin Tabea Heynig (54) als Britta Schönfeld-Küpper seit 15 Jahren die TV-Zuschauer. Als Titelstar der November-Ausgabe des " Playboy " will sie zeigen, dass das Alter nur eine Zahl ist.

Tabea Heynig (54) ist der Titelstar der November-Ausgabe des "Playboy". © Irene Schaur für PLAYBOY Deutschland November 2024

"Wir können nicht aufhalten, dass wir älter werden – aber wir können das Beste aus jedem Alter machen", sagt die gebürtige Mannheimerin im Interview mit dem Erotikmagazin. Es sei total egal, wie alt man ist.

"Ich wünsche mir, dass es selbstverständlich ist, dass wir Frauen auch mit über 50 einfach so gesehen werden, wie wir sind, und dass sich Frauen immer dafür feiern dürfen, wer sie sind. Genau das mache ich mit diesem Shooting."

Jetzt - mit 54 Jahren - sei sie endlich angekommen. "In meinem Leben ist jetzt alles so, wie es hat sein sollen", erklärt Heynig, die mit 47 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden ist.

Mit ihrem Lebensweg inspiriert sie andere Frauen. "Das bekomme ich auch oft von Frauen auf meinem Instagram-Kanal zurückgespielt. Sie schreiben mir, dass sie an mir sehen, dass es für nichts zu spät ist. Ich hoffe, das kann ich ihnen mit den Fotos auch zeigen: dass sie Vertrauen in die Welt haben sollen. Es kommt schon alles so, wie es kommen soll", erzählt die Schauspielerin.