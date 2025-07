Carlos Santana im Playboy: Wir müssen zurück zur Hippie-Mentalität

Fürchtet euch nicht: Der 77-jährige Kult-Gitarrist hofft, dass sich die Menschen von der Angst abwenden. © Amy Harris/Invision via AP/dpa

Den Menschen weltweit versucht er klarzumachen, dass man sich von der Furcht abwenden soll. Dies hätte nur negative Auswirkungen. "Angst ist kein inspirierendes Gefühl. Angst ist langweilig, sie führt zu nichts. Angst lässt dich zu einem wütenden Tier werden. Sie macht dich arrogant, zynisch und gierig."

Dass ihm Künstliche Intelligenz irgendwann den Rang ablaufen könnte, fürchtet er in keinster Weise. Denn KI werde seiner Ansicht nach nie in der Lage sein, "Freude zu kreieren, dich in Tränen ausbrechen zu lassen oder gar Liebe zu machen. Ein Computer hat keine Emotionen", so der Musiker.

Er bezeichnet Musik als etwas Magisches und Göttliches. Eine Software könne das Bestehende nur reproduzieren und neu zusammenbauen. Etwas eigenes schaffen, was über Analyse und Nachahmung hinausgeht, erwartet er daher nicht.

Derzeit tourt der Latin-Rocker durch Europa und ist – im deutschsprachigen Raum – am 6. Juli in Rosenheim (Sommerfestival), 18. Juli (Montreux Jazz Festival), 8. August (Köln, Lanxess Arena) und am 9. August (Hannover, ZAG Arena) auf der Bühne zu sehen.

Das komplette Interview mit dem Kult-Gitarristen steht im aktuellen Playboy, der seit Donnerstag im Handel ist.