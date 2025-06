Gefährlicher Präzedenzfall? Facebook radiert deutsche Playboy-Seite einfach aus

Dem Playboy-Account folgen 1,9 Millionen Menschen. (Symbolbild) © Ym Yik/EPA/dpa

Alle Versuche, beim Facebook-Betreiber Meta Platforms Inc. die Gründe für die unangekündigte Deaktivierung in Erfahrung zu bringen, seien bisher ohne Erfolg geblieben, teilte die Kouneli Media GmbH in München am Freitag entsprechend mit.

Bisher sei demnach nicht klar, ob die Seite seit Montag vergangener Woche vorerst gesperrt oder sogar dauerhaft gelöscht wurde. Auf eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zu dem besagten Umstand antwortete Meta bislang noch nicht.

Auch eine schriftliche Aufforderung an Meta in Dublin, die unverzügliche Wiederherstellung der Seite zu veranlassen, sei unbeantwortet aktuell geblieben, wie Kouneli Media weiter mitteilte.

Vom Kundensupport habe man widersprüchliche Auskünfte zum Status erhalten. Meta habe empfohlen, entweder eine neue Facebook-Seite zu erstellen, abzuwarten oder sich zur Klärung der Angelegenheit an die Rechtsabteilung des europäischen Meta-Hauptsitzes in Dublin zu wenden. Deshalb habe Kouneli Media einen Anwalt eingeschaltet.