Volltätowiertes Erotik-Model wagt krassen Karriere-Wechsel: "Ich habe mich selbst gehasst"

Großbritannien - Als "Großbritanniens am meisten tätowierte Frau" wurde Becky Holt auch über die Grenzen des Vereinigten Königsreich s hinaus bekannt. Ihre körperliche Besonderheit verhalf ihr zudem zu viel Erfolg im Erotik-Business. Doch nun wagte die Engländerin einen drastischen Karriere-Neustart!

Becky Holt gilt als "Großbritanniens am meisten tätowierte Frau". © Montage: Instagram/becky_holt__

Das nennt man wohl eine 180-Grad-Wende!

Lange widmete Becky ihrem Leben drei Dingen: ihrem Kind, ihren Tattoos und ihrem Erotik-Job. Doch mit letzterem ist nun Schluss! Zu sehr habe sie mental unter der Branche gelitten.

"Ich arbeite jetzt mit Erwachsenen mit Lernschwierigkeiten. Ich kann meinen Tag mit einigen fantastischen Charakteren verbringen, die mich ständig zum Lächeln und Lachen bringen", erklärte sie vor einigen Tagen ihren rund 150.000 Insta-Followern.

Dem Ex-Model, das zehntausende Euro für ihren volltätowierten Körper hinblätterte, fiel es zunächst alles andere als leicht, sich einem "normalen" Job hinzugeben.

Aber: "Das Modeln kann eine große Belastung für die geistige Gesundheit sein. Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich mich selbst hasste. Ich fühlte mich nicht attraktiv, daher endete jeder Versuch, Content zu erstellen, in Tränen, weil ich nach der Geburt eines Kindes mit meiner Figur nicht zufrieden war", erklärt sie gegenüber dem Daily Star.

Ihr alter Job hätte sie nur noch verunsichert. Außerdem habe sie Dinge für Geld gemacht, die sie inzwischen bereue.