Blowjob während NBA-Spiel? Augenzeugen-Video sorgt für Empörung

Miami (USA) - Dass Bonnie Blue (25) sämtliche moralischen Werte längst über Bord geworfen hat, ist ja jetzt wirklich nichts Neues. Nach ihrem Sex-Rekord, bei dem sie mit über 1000 Männern an einem einzigen Tag ins Bett gestiegen ist, ist es auch nicht überraschend, dass sich das Porno-Sternchen immer wieder neue schamlose Aktionen einfallen lässt, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Dass sie dies neuerdings aber in aller Öffentlichkeit tut, sorgte jetzt erneut für eine Welle der Empörung!