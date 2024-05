Vor Rammstein-Konzert in Dresden: Schock-Aussagen über Till Lindemann in neuem Podcast!

Hamburg/Dresden - Am heutigen Mittwoch beginnt die deutsche Rockband "Rammstein" ihre viertägige Konzertreihe in Dresden. Dass ausgerechnet am selben Tag ein Podcast veröffentlicht wird, in dem junge Frauen von ihren traumatischen Erlebnissen mit Till Lindemann (61) berichten, dürfte dem Skandal-Sänger weniger gefallen.