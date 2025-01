Rammstein-Sänger Lindemann bietet einzigartige Andenken, aber Fans müssen dafür bluten

Jede Person - auch Neuspender - die im Aktionszeitraum vom 2. Februar bis 30. Juni 2025 Blut, Plasma und/oder Thrombozyten spendet, nimmt den Angaben zufolge mit jeder geleisteten Spende an "Blutspenden rockt!" Volume 3, Staffel 1 teil und sichert sich die Chance auf eine von acht einzigartigen Trophäen des Rammstein-Sängers.

Dass es ohne den roten Lebenssaft nicht geht, weiß auch Rammstein-Sänger Till Lindemann! Der Song "Blut" bringt's auf den Punkt. Darin heißt es unter anderem: "Aus dem Herzen in die Hände / Eine Linie bis zum Ende / Von dem Schädel in die Beine / Rotes Band uns stets vereint."

Lindemann hat exklusive Sammlerstücke zur Verfügung gestellt. © Alex Becker / Artist, Media & Entertainment Relations

Geschrottet, aber mit hohem Souvenir-Faktor: Zwei rote Akustikgitarren (Modell Eko-Ranger)

und ein rotes Mikrofon – beim Song "Knebel" auf der Solo-Tour 2023 in Antwerpen und Riga

bespielt, jeweils mit handsigniertem Echtheitszertifikat der Unikate.

Ein den Angaben nach "super rares" DDR-Kinderbuch von 1987 mit dem Titel "Der Hahn fliegt auf das Dach" (out

of print) mit dem ersten Gedicht ("Der Nussknacker") des neunjährigen Lindemanns auf einer handsignierten Doppelseite.

Das großformatige Fotobuch "Yukon. Mein gehasster Freund" vom ultimativen Abenteuer mit

Joey Kelly und Till Lindemann entlang des Flusses. Der Bildband enthält

teils unveröffentlichte Gedichte und Textfragmente und ist ebenfalls handsigniert.

Drei exklusive Leder-Geldbörsen - in einer limitierten Auflage von nur 50 Stück für enge Freunde und Crewmitglieder, in Deutschland handgefertigt - gehören ebenso zu den Trophäen. Vier der acht Sammelstücke gibt es den Angaben nach am Ende der Aktion nur für Erstspenderinnen und Erstspender.