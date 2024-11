Rammstein-Sänger Till Lindemann gibt erste Termine für Solo-Tour 2025 bekannt

Rammstein-Frontmann Till Lindemann (61) ist im kommenden Jahr wieder auf Solo-Pfaden unterwegs. © Malte Krudewig/dpa

Es ist bereits die zweite Tournee, die Lindemann allein bestreitet. Für die "Meine Welt"-Tour des Musikers im kommenden Jahr stehen bereits 20 Konzerte in Deutschland und anderen europäischen Ländern fest. Weitere sollen folgen.

Los geht es laut der Ankündigung auf Instagram am 29. Oktober 2025 in der Quarterback-Immobilien-Arena in Leipzig. Lindemann wurde in der sächsischen Stadt geboren.

Bis in den Dezember hinein folgen Shows unter anderem in Frankfurt, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Hamburg, München, Nürnberg und Stuttgart.

Dazwischen ist der 61-Jährigen aber auch in Metropolen wie London, Paris, Amsterdam, Budapest und Istanbul zu erleben. Der Ticketverkauf für die "Meine Welt"-Tour 2025 beginnt am kommenden Montag, 18. November.

Im Sommer spielt Till Lindemann außerdem auf drei europäischen Festivals, in Deutschland am 4. Juli auf dem "Summerpalooza" in Erfurt. Den Angaben zufolge dürfen sich Fans auf "komplett neu gestaltete Shows" freuen.