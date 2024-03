Während die Kinder im Nebenzimmer schlafen: Vierfach-Mama hat schlüpfrigen Nachtjob

Cherry Bloom (42) verdient mit erotischem Content ihr Geld. © Montage: Instagram/cherrybloomof

Um den Lebensstandard für sich, ihren Ehemann und ihre vier Kinder zu erhöhen, begann Cherry damit, sich im Netz etwas Geld dazuzuverdienen. Oft beginnt ihre Arbeit erst, wenn der Rest der Familie schon schläft.

"Ich habe feste Zeiten, zu denen ich es nachts mache, wenn die Kinder schlafen", berichtet sie im Gespräch mit dem Daily Star. Doch auch tagsüber muss sie gelegentlich ran: "Manchmal, nachdem ich sie in der Schule abgesetzt habe."

An guten Tagen verdient sie eigenen Angaben zufolge (umgerechnet) bis zu 2330 Euro - für andere ein Monatsgehalt! Ihre Kinder ahnen indes nichts davon, was Mama nebenan so treibt. Die Kleinen würden in der Regel gegen 22 Uhr ins Bett gehen. Dann schleiche sie los, gehe in ihr "Arbeits"-Zimmer und schminke sich.

"Ich liebe es, aber versteht mich nicht falsch, es ist ermüdend, wenn man nicht viel Schlaf bekommt. Eines Nachts war ich bis drei Uhr morgens wach und habe meine verschiedenen Dinge erledigt, dann muss ich aufstehen und die Kinder zur Schule bringen", berichtet die 42-Jährige.