Was steckt hinter der Latte am Morgen? Expertin räumt mit versauten Vorurteilen auf

Nicht jeder Mann ist beim Anblick dieses Phänomens erfreut: der Morgenlatte. © 123RF/lightfieldstudios

Eine Erektion ist nicht unbedingt das, womit man sich am Morgen als Erstes beschäftigen möchte. Doch manche Männer wachen tatsächlich fast täglich mit der sogenannten Morgenlatte auf.

In der Gesellschaft wird das "kleine Bettdeckenzelt" meist als etwas Versautes angesehen, was viel über den jeweiligen Mann aussagt.

Wer mit einem Ständer aufwacht, hat demnach sicherlich schlüpfrige Fantasien oder sich in sexuellen Träumen verloren.



Doch ein erigierter Penis am Morgen bedeutet laut The Sun nicht immer, dass der Betroffene erregt ist. Diesen Mythos will Expertin Kate Moyle, die für den Sexspielzeughersteller LELO in Großbritannien arbeitet, zerstören.

Tatsächlich ist eine Morgenlatte etwas völlig Normales und spricht sogar für die Gesundheit des Mannes. "Es ist eigentlich ein Zeichen für eine gesunde Durchblutung und Aktivität des Nervensystems", so Moyle.