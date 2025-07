KI überwacht, dass Arzt nichts im Bauch vergisst: Zwickauer Erfindung gegen üble OP-Pannen

Zwickau - Es klingt wie ein Albtraum, und doch passiert es in Deutschland jedes Jahr rund tausendmal: Nach einer Operation bleibt Material im Körper des Patienten zurück: Tupfer, Bauchtücher, ja sogar Instrumente. Nun schlägt die Wissenschaft in Zwickau zurück - mit künstlicher Intelligenz!

Gemeinsam mit einem WHZ-Team tüftelt das Unternehmen an einem System, das mithilfe von Kamera und KI das zählt, was sonst im Stress untergehen kann. Denn obwohl es längst Pflicht ist, jedes Teil im OP laut und doppelt zu zählen, kommt es immer wieder zu Fehlern.

Im OP kann es hektisch werden. Eine KI-Zählkontrolle wäre eine große Hilfe für die Ärzte-Teams. © picture alliance/dpa/RHÖN-KLINIKUM AG

Genau das will das Projekt verhindern. Eine smarte Kamera über dem OP-Tisch erkennt, was da liegt – von der Schere bis zum Bauchtuch. "Die KI soll in Echtzeit anzeigen, ob was fehlt", erklärt WHZ-Wissenschaftlerin Amelie Pester (24). "Wenn etwas nicht stimmt, schlägt das System Alarm."

Die KI wird mit Tausenden Bildern gefüttert, auf denen OP-Materialien in verschiedenen Lagen und Lichtverhältnissen zu sehen sind.

"Wir bringen der KI bei, was ein Tupfer ist – auch wenn er vollgesogen und kaum noch zu erkennen ist", sagt Florian Rudek (37) aus dem WHZ-Team, der auch an dem 1,5-Millionen-Euro-Projekt mitarbeitet.

Das Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum will dem Forscherteam in Kürze reale Umgebungen zur Verfügung stellen. Auch das Uni-Klinikum in Zürich hat bereits Interesse an den Ergebnissen signalisiert.