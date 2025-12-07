Wegen "Drecks-Suffkopf" und "kleiner Nazi": Kanzler Merz im Anzeige-Modus

Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU ) hat in seiner Zeit als Unionsfraktionschef im Bundestag einem Bericht der "Welt am Sonntag" zufolge hunderte Strafanzeigen wegen Beleidigung gestellt.

Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) ließ Internet-User mit Strafanzeigen wegen Beleidigung abwatschen. © Kay Nietfeld/dpa

In zwei Fällen kam es danach zu Hausdurchsuchungen bei den mutmaßlichen Verfassern, wie die Zeitung unter Verweis auf ihr vorliegende Dokumente wie Anwaltsschreiben und Ermittlungsakten berichtete.

Demnach ging es um Beleidigungen in sozialen Medien wie "Arschloch", "Drecks-Suffkopf" und "kleiner Nazi".

Wegen der beiden letztgenannten Formulierungen folgten laut "Welt am Sonntag" Hausdurchsuchungen, im Fall von "Drecks-Suffkopf" erklärte ein Gericht diese aber für rechtswidrig.

Das Abgeordnetenbüro von Merz habe die Vorgänge "weitgehend" bestätigt, hieß es in dem Zeitungsbericht weiter. Nach dessen Angaben habe der heutige Bundeskanzler Schadenersatz und Geldstrafen "in voller Höhe für soziale Zwecke im Hochsauerlandkreis gespendet". Dort liegt der Wahlkreis von Merz.