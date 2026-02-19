Merz stellt sich zur Wiederwahl als CDU-Chef: Wie fällt die Zustimmung aus?

Stuttgart - Bundeskanzler Friedrich Merz (70) stellt sich am Freitag beim Parteitag in Stuttgart zur Wiederwahl als CDU -Vorsitzender - erstmals als Regierungschef.

Die CDU kommt wieder als regierende Kraft zum Parteitag zusammen. © Kay Nietfeld/dpa

Neu bestimmt werden auch die Führungsgremien der Partei. Die Delegierten stimmen außerdem über einen Leitantrag des Vorstands ab, mit dem die CDU für einen "neuen Aufschwung am Wohnungsmarkt" eintreten will.

Zum Auftakt des zweitägigen Kongresses wird auch die frühere Kanzlerin und Ex-Vorsitzende Angela Merkel (71, CDU) als Ehrengast erwartet. Sie kommt erstmals nach dem Ende ihrer Regierungszeit wieder zu einem CDU-Bundesparteitag.

Mit Spannung erwartet wird, wie groß die Zustimmung für Merz ausfällt. Zuletzt erhielt er 2024 bei seiner ersten Wiederwahl nach CDU-Zählung 89,81 Prozent. Anders als andere Parteien rechnet die CDU Enthaltungen als ungültige Stimmen. Enthaltungen mitgerechnet, betrug das Ergebnis 88,99 Prozent.