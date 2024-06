Welcher Promi geht hier als Angela Merkel aufs Klo?

Micaela Schäfer (40) verzichtet auf Toilette nicht auf die Merkel-Raute. © Tobias Dörer

Die Ähnlichkeit zu Angela Merkel (69) ist zwar auch beim genauen Hinsehen nicht wirklich zu erkennen, was aber auch an Strapse und Dessous liegen könnte. Spätestens aber beim Blick auf die berühmt-berüchtigte Merkel-Raute, wird klar, wer sich da von einer ganz anderen Seite zeigt: So hat man die ehemalige Kanzlerin noch nie gesehen!

Ließ sich Deutschlands berühmteste Nacktmodell 2014 noch für ihren eigenen Kalender ablichten, haben die Merkel-Fotos diesmal einen ernsten Hintergrund. Das TV-Gesicht will auf die Europawahl am Sonntag aufmerksam machen.

Sie hofft, dass die Wähler das Kreuz an der richtigen Stelle machen, bzw. eine bestimme Partei auslassen: "Ich finde es wichtig zu zeigen, dass man wählen geht. Mich besorgt, dass so viele die AfD wählen", erklärt die frische Single-Lady und bleibt zuversichtlich: "Ich glaube wirklich, dass der Großteil der Deutschen vernünftig ist."

Die 40-Jährige ist neuerdings auch politisch unterwegs. Erst Mitte April gab die Nacktschnecke gemeinsam mit Julian F.M. Stoeckel (37) ihren CDU-Beitritt bekannt, auch weil der ehemalige Gesundheitsminister seine Finger im Spiel hatte.