Julian F.M. Stoeckel und Micaela Schäfer in der CDU: Was Jens Spahn mit dem Parteieintritt zu tun hat

Berlin - Die CDU bekommt einen neuen Anstrich: Es wird bunter. Vor wenigen Wochen gaben sowohl Nacktschnecke Micaela Schäfer, als auch Julian F.M. Stoeckel (37) ihren Beitritt in die CDU bekannt .

Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (43) gab den Anstoß zum Parteieintritt. (Bildmontage) © TAG24, Christoph Soeder/dpa

Mit Sophia Thomalla (34) haben die Christdemokraten erst jüngst ein prominentes Mitglied verloren, bekommen nun aber zwei nicht weniger schrille Persönlichkeiten dazu - dank eines Spitzenpolitikers.

Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn (43) war es, der einfach mal gefragt hat, wie Julian F.M. Stoeckel am Rande des Maibock-Anstiches im Gespräch mit TAG24 verriet.

"Micaela Schäfer und ich waren bei einem gemeinsamen Abend, wo auch Jens Spahn da war. Jens Spahn hat Micaela quasi auch überredet. So haben wir beide noch am selben Abend den Antrag ausgefüllt und waren Parteimitglieder. Jetzt sind wir Politiker", erzählt das Berliner Urgestein lachend.

Mit Bürgermeister Kai Wegner (51) ist der ehemalige Dschungelcamper ohnehin schon per Du. "Ich habe sogar Kai Wegners WhatsApp-Nummer. Wenn ich etwas vom Bürgermeister will, rufe ich Kai an und sage: 'Ich habe ein Problem. Das muss sofort geklärt werden.'"

Für die CDU hat er sogar das Lager gewechselt. Statt wie sonst bei der SPD das Kreuz zu setzen, engagiert sich das TV-Gesicht in Zukunft beim Berliner Koalitionspartner. Viel Auswahl hatte er nicht.