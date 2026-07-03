Sie schleppt 14 Kilo Busen mit sich rum: So geht es Martina Big während der Sommerhitze
Trier - Deutschland kann nach mehreren Tagen extremer Hitze endlich wieder durchatmen. Vielen dürfte aber direkt wieder heiß werden, wenn sie das neue Foto von Model Martina Big (38) erblicken - sofern man auf einen XXL-Busen und ein künstlich verdunkeltes Erscheinungsbild steht. Die gebürtige Westdeutsche ließ sich während der Hitzeperiode in einem knappen Outfit ablichten und verriet ihren Fans, wie sie die Temperaturen erlebt hat.
Früher, als weiße Frau, mochte sie solch extreme Hitzewellen gar nicht, offenbart die 38-Jährige in einem Beitrag auf Instagram, wo sie in kurzen Shorts und einem hautengen Crop-Top auf einer Brücke posiert. "Ich empfand die Hitze als unangenehm und bekam schnell einen Sonnenbrand, wenn ich mich in der Sonne aufhielt."
Damals verbrachte sie heiße Wetterphasen deshalb meistens zu Hause vor der Klimaanlage. Doch seit ihrer heftigen Transformation im Jahr 2017 hätte sich für sie nicht nur äußerlich viel verändert.
"Jetzt, als schwarze Frau, liebe ich dieses heiße Wetter", schreibt Martina weiter. "An diesen heißen Tagen gehen mein Mann und ich jeden Tag nach draußen – sogar in der Mittagshitze." Dabei würde das Pärchen nicht einmal mehr Sonnencreme benötigen: "Die Hitze und die starke Sonne machen uns nichts mehr aus."
Martina glaubt, dass der Grund dafür die Verwandlung zur "Schwarzen Person" sei.
2017 unterzog sich die ehemalige Flugbegleiterin, die in der Eifel aufgewachsen ist, einem lebensverändernden Eingriff, der ihr Erscheinungsbild für immer verändern sollte.
XXL-Busen-Model Martina Big fühlt sich als schwarze Frau
Martina - und später auch ihr Mann Michael - ließ sich Melanotan, ein synthetisches Hormon zur Hautverdunkelung, spritzen. Daraufhin wurde nicht nur die Haut der beiden Deutschen dunkler, auch die Haare, Augen und Augenbrauen dunkelten stark nach.
Für Martina, die sich im Inneren schon immer als Schwarze gefühlt hat, ging damit ein Lebenstraum in Erfüllung. Neben der amtlichen Änderung ihrer ethnischen Zugehörigkeit in "Schwarz", ließ sich das Model Anfang 2017 in Kenia taufen und erhielt den Namen "Malaika Kubwa". Übersetzt: "Großer Engel".
Auch Operationen an Nase, Taille, Hüfte, Zähnen und Lippen waren für Martina Teil ihrer ungewöhnlichen Transformation. Am auffälligsten war aber die Vergrößerung ihrer Oberweite. Laut eigenen Aussagen trägt die 38-Jährige aktuelle Körbchengröße U und schleppt in jeder Brustseite sieben Kilogramm Masse mit sich herum. Sie behauptet auf ihrer Website, dass sie derzeit die "größten Brüste Europas" besäße.
Ihr neues Ich ließ sich Martina Big einiges kosten: Mehr als 50.000 Euro soll sie bereits für ihre kosmetischen Eingriffe ausgegeben haben. "Es ist wunderbar, eine schwarze Frau zu sein", schwärmt die 38-Jährige, die als Model in Europa und in den USA gebucht wird.
"Mir gefällt mein neuer afrikanischer Look sehr gut :) Deshalb werde ich meinen Körper bei der weiteren Transformation unterstützen." Als Nächstes stehen deshalb weitere Operationen im Gesicht und eine Gesäß-Vergrößerung auf dem Plan.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/busty.model.martina.big