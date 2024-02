Yeliz Koc geschockt über Jimi Blues Aussage zur Vaterschaft: "Er wird mein Kind nicht zu sehen bekommen"

Sehen so glückliche Eltern aus? Objektiv betrachtet ja ... © Screenshot/Instagram/_yelizkoc_

"Ich bin so schockiert gerade", erklärte Yeliz am Donnerstag in ihrer Instagram-Story. Warum? Jimi verkündete in seinem Reaction-YouTube-Video, dass er der "unfreiwillige Erzeuger" von Snow sei.

Alles Unsinn? "Unsere Familien wissen, dass dieses Kind geplant war", so Yeliz weiter. "Wie kann man das mit seinem Gewissen vereinbaren, indem man sagt, er wollte das nicht?"

Inzwischen hat sich ihre frühere Einstellung dazu, dass ihr Ex ihr Kind sofort sehen könne, wenn er nur wollte, geändert. "Ich will gar nicht mehr, dass er irgendwann einmal seine Meinung ändert. Er wird mein Kind nicht zu sehen bekommen."

Die Tür sei für immer und ewig geschlossen. "Meine Tochter wird dieser Mann nicht sehen."

Es gebe Fotos von der Schwangerschaft, die zeigen, wie glücklich sie damals waren. Vier Monate hätte das Paar daran gearbeitet, schwanger zu werden. "Wie kann man denn so was sagen, nur um einer Person zu gefallen? Seiner Freundin ..."

Mit Laura-Marie Geissler (25) ist der Ochsenknecht-Spross seit April 2022 offiziell liiert.