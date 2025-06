Nackter "Schwiegertochter gesucht"-Kandidat überfordert: "No Französisch, you kann German?"

Karsten hat die Mittelmeerinsel Korsika schon erreicht. FKK-Kumpel Frankie lässt noch auf sich warten. "Wir sitzen im Flugzeug, die Motoren laufen, ich hoffe, dass er gleich auf die Piste fährt", sagt der 57-Jährige zum Auftakt der neuen Staffel "Yes we camp!" (Kabel Eins).

In der Dämmerung springen die Männer noch ins kühle Nass - natürlich nackt. © kabel eins

Weiter geht's zum Naturisten-Campingplatz in Riva Bella an der Ostküste. Hier haben die Männer auf dem 70 Hektar großen Gelände einen Stellplatz gemietet.

An der Rezeption gibt es die nächsten Sprachbarrieren. "No Französisch, no Englisch. You kann German?", fragt der multilinguale Karsten. Gut, dass die nette Dame tatsächlich ganz gutes Deutsch spricht.

Mitarbeiter Carlo begleitet das Campingmobil zum Stellplatz. Dort wird das Einparken zur Geduldsprobe. Frankie spielt den Einweiser, doch verzweifelt: "Jetzt wieder einlenken. Karsten, ey! Wenn ich was sag, macht er das Gegenteil."

Carlo muss schmunzeln, sagt über Karstens Fahrstil: "Er kann nicht gut Auto fahren. Ihm fehlt das Gefühl für den richtigen Umgang mit dem Gaspedal."

Ein letztes Mal rangieren, dann ist es geschafft. "Ich hätte nicht gedacht, dass sie das schaffen. Aber wie sie wieder rauskommen, weiß ich noch nicht", ist der Mitarbeiter skeptisch.

Neue Folgen "Yes we camp!" zeigt RTLZWEI immer sonntags ab 20.15 Uhr. Bei Joyn gibt es sie als Video-on-Demand.