Zehn-Euro-Fund vom Trödel beschert "Bares für Rares"-Kandidatin Sensationsgewinn

Köln - Ein Zehn-Euro-Fundstück vom Trödelmarkt sorgt bei " Bares für Rares " für mächtig Wirbel. Obwohl das Objekt beinahe durch die Expertise rasselt, wird der Kaufpreis am Ende deutlich übertroffen.

Neema (2.v.r.) und ihre Freundin Lilly wollen bei "Bares für Rares" ein Zehn-Euro-Fundstück von einem Bonner Flohmarkt verkaufen. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

Als Horst Lichter (63) das TV-Studio im Pulheimer Walzwerk bei Köln betritt, eröffnet sich ihm ein seltsamer Anblick: Experte Sven Deutschmanek (49) trägt eine Sonnenbrille. "Wenn du damit über die Kö in Düsseldorf läufst, bist du ganz weit vorn", lobt der Moderator.

Die beiden Verkäuferinnen Neema und Lilly fanden das Nasenfahrrad einst in einer Kiste auf einem Bonner Flohmarkt. Für "einen Zehner" durften sie die Brille mitnehmen. Angeblich handele es sich um ein limitiertes Designerstück von Jean-Paul Gaultier.

Weltweit sollen davon nur 7000 Stück im Umlauf sein. Wie Deutschmanek anschließend erläutert, stamme die Brille allerdings nicht aus Paris. Tatsächlich sei die Serie von der japanischen Firma Murai & Co. produziert worden.

Auch sonst wirkt der Experte alles andere als begeistert. "Von einer Limitierung zu sprechen, ist vielleicht etwas übertrieben", dämpft er sogleich mal die Erwartungen. Auch die Optik gefällt ihm nicht: "Ich finde die Brille vom Design her aktuell etwas schwieriger." Einziges Wertsteigerungsargument sei der Name des Designers.

Aufgrund der "Seltenheit" wünscht sich Neema satte 400 Euro für ihren Zehn-Euro-Fund. Deutschmanek kann da nicht mitgehen. 150 bis 200 Euro lautet sein gut gemeinter Preis. "Alles andere ist utopisch", stellt er klar.