"Bares für Rares": Überzogene Forderung des Verkäufers bringt Experten völlig aus der Fassung

Köln - Der Wunschpreis eines Verkäufers sorgt bei " Bares für Rares " dafür, dass der Experte völlig die Fassung verliert. Trotzdem nimmt der Kandidat die Händlerkarte an, erlebt aber im Verkaufsraum die nächste Enttäuschung.

Benjamin aus München kommt mit einer überzogenen Forderung zu "Bares für Rares". © Screenshot/ZDF/Bares für Rares

"Sehr edel, aber mit Patina", staunt Moderator Horst Lichter (64), als er den Koffer sieht, den Benjamin aus München mit in die heiligen Trödelhallen des Pulheimer Walzwerks bei Köln gebracht hat.

Die Eltern des Verkäufers haben das Gepäckstück vor rund 30 Jahren auf einem Antiquitätenmarkt in Bordeaux gesehen und direkt gekauft.

"Die Materialien sind nicht unbedingt wertvoll", erkennt dann sogar der frühere TV-Koch Lichter.

"Auch bei den Handtaschen spricht das Material nicht für den Preis. Aber Luxusgüter haben einen dauerhaft hohen Wert", erklärt Detlev Kümmel (57), der sich der Expertise annimmt und verrät, dass der Koffer tatsächlich von der französischen Luxusmarke Louis Vuitton stamme.

Allerdings sei das Gepäckstück nicht für Kleidung gemacht, sondern für Damenhüte, denn diese seien um 1900 herum größer geworden.