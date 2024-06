Zwischen BDSM und Tantra: Vier Promi-Frauen wagen mit "Dirty Words" Erotik-Experiment

Edith Stehfest (29), Giulia Siegel (49), Linda Nobat (29) und Arielle Rippegather (33) versuchen, erotische Geschichten zu schreiben. © Richard Hübner/Joyn

Denn bei der gleichnamigen Sendung spielt "Dirty Words" auf die literarischen Fähigkeiten seiner Protagonistinnen an.

Sängerin Edith Stehfest (29), DJane Giulia Siegel (49), Model Linda Nobat (29) und Make-up-Artistin Arielle Rippegather (33) müssen dafür in kurzer Zeit eine erotische Geschichte verfassen.

"Ein erotisches Experiment. Ein sinnliches Experiment. Ein provokantes Experiment", verspricht der Streaming-Anbieter Joyn in seinem neuen Format.

"In jeder Folge treffen sie in Workshops auf Expertinnen und Experten, mit denen sie zum Beispiel in die Welt des BDSM, des Tantra eintauchen. Sie gehen auf eine Sex-Party und sprechen mit einer Porno-Produzentin. Sie erleben Female Empowerment in seiner intimsten Form."

Es soll für die Teilnehmerinnen nicht zuletzt eine emotionale Entdeckungsreise und ein "erotisches, provokantes Abenteuer" werden. Mit diesen Eindrücken sollen sie schließlich eine erotische Geschichte verfassen.