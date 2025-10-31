37-Jähriger fällt ins Wasser und kann sich selbst nicht mehr retten
Erfurt - In den frühen Morgenstunden des Reformationstages mussten die Rettungskräfte in Erfurt ausrücken.
Ein 37-Jähriger war aus bislang unbekannten Gründen in der Innenstadt in die Gera gestürzt.
Wie die Polizei berichtet, konnte sich der Erfurter aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Wasser befreien und musste von der Feuerwehr gerettet werden.
Durch die Hilfe der Einsatzkräfte konnte der Mann bei niedrigen einstelligen Temperaturen aus dem kalten Wasser geholt werden.
Der 37-Jährige wurde im Anschluss in Obhut des Rettungspersonals übergeben. Aus welchem Grund der Erfurter über die Steinmauer ins Wasser gefallen, soll nun ermittelt werden.
