37-Jähriger fällt ins Wasser und kann sich selbst nicht mehr retten

Erfurt - In den frühen Morgenstunden des Reformationstages mussten die Rettungskräfte in Erfurt ausrücken.

Die Rettungskräfte konnten den Mann wieder an Land bringen. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Ein 37-Jähriger war aus bislang unbekannten Gründen in der Innenstadt in die Gera gestürzt.

Wie die Polizei berichtet, konnte sich der Erfurter aus eigener Kraft nicht mehr aus dem Wasser befreien und musste von der Feuerwehr gerettet werden.

Durch die Hilfe der Einsatzkräfte konnte der Mann bei niedrigen einstelligen Temperaturen aus dem kalten Wasser geholt werden.