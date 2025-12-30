Erfurter Verkehrsbetriebe schalten zum Jahreswechsel Ticket-Automaten ab

Erfurt - Über den Jahreswechsel können die Menschen keine Fahrscheine an den Automaten der Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG) kaufen.

Die EVAG schaltet zeitweise ihre Fahrscheinautomaten ab. Fahrgäste sollten sich deshalb im Vorfeld mit Tickets eindecken. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Wie das Unternehmen auf seiner Internetseite schreibt, werden die Ticketautomaten "aus technischen Gründen" kurz vor Jahresende abgeschaltet.

Die Automaten in den Außenbereichen der Stadt wurden den Angaben nach am Montag (29. Dezember) außer Betrieb genommen. Im Erfurter Innenstadtbereich erfolgt die vorübergehende Abschaltung bis zum 31. Dezember.

Die ersten Automaten sollen dann bereits wieder am Neujahrstag in der Innenstadt in Gang genommen werden. Für den Außenbereich von Erfurt wird sich die Inbetriebnahme bis Samstag (3. Januar) ziehen, teilte die EVAG mit.