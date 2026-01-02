Großbrand am Erfurter Domplatz: Einsatz läuft weiter
Erfurt - In der Silvesternacht waren am Erfurter Domplatz mehrere historische Gebäude in Brand geraten. Der Einsatz der Feuerwehr läuft auch am Freitag weiter.
Wie die Polizei erklärte, erschweren die alten Gebäude den Einsatz der Feuerwehren. Demnach flammen immer wieder Glutnester in den Mauern auf, die gelöscht werden müssen.
Nichtsdestotrotz seien die Flammen inzwischen unter Kontrolle. Eine Warnung wegen der starken Rauchentwicklung in der Erfurter Innenstadt wurde mittlerweile aufgehoben.
Das Feuer war in der Silvesternacht in einem der historischen Gebäude am Domplatz ausgebrochen und hatte anschließend auf zwei benachbarte Häuser übergegriffen. Mehr als 150 Feuerwehrleute waren anschließend im Einsatz, um den Großbrand zu löschen.
Laut Feuerwehr könnte eine Silvesterrakete den Brand ausgelöst haben - obwohl in der Altstadt ein Silvester- und Böllerverbot geherrscht hat. Die Bewohner der drei Häuser mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden in Ausweichunterkünften untergebracht.
Durch den Einsatz des Löschwassers seien auch die Etagen darunter in Mitleidenschaft gezogen worden, neben den Wohnungen auch ein Restaurant, heißt es.
Straßenbahnen müssen umgeleitet werden
Wegen des Feuers kam es auch zu Verkehrsbehinderungen im Bereich des Domplatzes. Wie die Erfurter Verkehrsbetriebe AG (EVAG) erklärten, konnte die reguläre Straßenbahnstrecke durch die Altstadt über den Fischmarkt nicht befahren werden. Die Linien 2, 3 und 6 fuhren zwischenzeitlich eine Umleitung.
Seit Freitagvormittag sind die Linien 3 und 6 wieder auf ihrer normalen Strecke über den Domplatz unterwegs. Die Linie 2, deren Weg unmittelbar vor den Brandhäusern verläuft, werde dagegen weiter umgeleitet.
Die Kriminalpolizei ermittelt und hat zur Klärung der Brandursache ein Hinweisportal eingerichtet. Personen, die sich am Domplatz oder in der Nähe aufgehalten haben, können dort Videos und Fotos hochladen.
