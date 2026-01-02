Großbrand am Erfurter Domplatz: Einsatz läuft weiter

Erfurt - In der Silvesternacht waren am Erfurter Domplatz mehrere historische Gebäude in Brand geraten. Der Einsatz der Feuerwehr läuft auch am Freitag weiter.

Das Feuer hatte auf zwei weitere Gebäude übergegriffen. © Marcus Scheidel / MAS BILDAGENTUR

Wie die Polizei erklärte, erschweren die alten Gebäude den Einsatz der Feuerwehren. Demnach flammen immer wieder Glutnester in den Mauern auf, die gelöscht werden müssen.

Nichtsdestotrotz seien die Flammen inzwischen unter Kontrolle. Eine Warnung wegen der starken Rauchentwicklung in der Erfurter Innenstadt wurde mittlerweile aufgehoben.

Das Feuer war in der Silvesternacht in einem der historischen Gebäude am Domplatz ausgebrochen und hatte anschließend auf zwei benachbarte Häuser übergegriffen. Mehr als 150 Feuerwehrleute waren anschließend im Einsatz, um den Großbrand zu löschen.

Laut Feuerwehr könnte eine Silvesterrakete den Brand ausgelöst haben - obwohl in der Altstadt ein Silvester- und Böllerverbot geherrscht hat. Die Bewohner der drei Häuser mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden in Ausweichunterkünften untergebracht.

Durch den Einsatz des Löschwassers seien auch die Etagen darunter in Mitleidenschaft gezogen worden, neben den Wohnungen auch ein Restaurant, heißt es.

