Leblos und hilflos? 19-Jähriger liegt stark betrunken auf der Straße

Erfurt - Wegen einer vermeintlich leblosen Person waren die Rettungskräfte am Sonntagmorgen in Erfurt-Mittelhausen ausgerückt. Am Ende stellte sich alles ganz anders dar.

Die Rettungskräfte wollten dem Betrunkenen helfen, doch dieser zeigte sich äußerst undankbar. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Als die Polizei und der Rettungsdienst vor Ort eintrafen, lag ein 19-Jähriger augenscheinlich hilflos auf der Straße.

Wie sich im weiteren Verlauf jedoch herausstellte, war der junge Mann nicht leblos, sondern stark betrunken. Als die Sanitäter ihm helfen wollten, reagierte er allerdings äußerst undankbar und aggressiv.

Laut Polizeiangaben griff der 19-Jährige die Rettungskräfte an und beleidigte sie heftig.