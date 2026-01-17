65-Jähriger vor seinem Grundstück von Auto erfasst: Fahrer düst eiskalt davon

Erfurt - In Erfurt wurde am Freitagabend ein 65-Jähriger von einem Auto erfasst. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer.

Die Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten Anwohner, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolfoto) © Montage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler

Wie die Beamten in einer Mitteilung erklärten, hatte der Mann im Ortsteil Schaderode den Fußweg neben seinem Grundstück gereinigt.

Gegen 20 Uhr fanden die Arbeiten des Anwohners jedoch ein schmerzliches Ende, denn er wurde von einem weißen Ford-Kombi erfasst. Der ältere Herr stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich an der rechten Hand.

Anstatt anzuhalten und dem leicht verletzten 65-Jährigen zu helfen, setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt eiskalt fort. Der Anwohner wurde anschließend von den Rettungskräften medizinisch versorgt.