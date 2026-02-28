Unter Drogen stehend: VW-Fahrer fährt bei Rot über Ampel und baut schweren Unfall

Erfurt - In Erfurt hatte es am Samstagvormittag einen Unfall gegeben. Dieser wäre allerdings vermeidbar gewesen.

Beide Fahrzeuge wurden stark zerstört. © Landespolizeiinspektion Erfurt

Ein 42-Jähriger war mit seinem Volkswagen im Bereich der Clara-Zetkin-Straße/Häßlerstraße bei Rot über die Ampel gefahren und mit einem Renault zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge hatte der VW-Fahrer unter Drogeneinfluss gestanden. Er musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Weiterhin kassierte er eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Die 65-jährige Fahrerin des Renault verletzte sich leicht und wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Beide Autos waren bei dem Crash massiv demoliert worden und auf der Kreuzung liegen geblieben. Sowohl der VW als auch der Renault mussten abgeschleppt werden.