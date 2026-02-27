Großbrand am Domplatz: Wann der Verkehr in der Altstadt wieder planmäßig läuft

Erfurt - In der Silvesternacht brannten in der Nähe des Erfurter Domplatzes mehrere historische Gebäude . Die Straße vor den Häusern wird bald nicht mehr gesperrt sein.

Der Bereich um die betroffenen Häuser wurde abgesperrt. © Stadtverwaltung Erfurt

Laut Angaben der Stadtverwaltung ist die Domstraße ab kommender Woche (3. März) wieder befahrbar. Die Straße war seit Mitte Januar gesperrt, weil das Gebäude am Domplatz 35 nach dem Feuer in der Silvesternacht akut einsturzgefährdet war.

Eine statische Begutachtung des Eckhauses habe bestätigt, dass "keine Gefährdung mehr für den öffentlichen Verkehrsraum" bestehe, erklärte die Stadt.

Die Absperrungen für den Straßenverkehr sollen im Laufe des kommenden Dienstags zurückgebaut werden. Auch die abgesenkten Poller in der Meister-Eckehart-Straße sollen dann wieder aktiviert werden, damit die Durchfahrt nur noch für Berechtigte möglich ist.

Der Straßenverkehr soll dann ab dem 4. März wiederaufgenommen werden.