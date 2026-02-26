Mit Stopp in Erfurt: "Let’s Dance" geht 2026 wieder live auf Tour
Erfurt - Die Erfolgsshow "Let's Dance" kehrt 2026 mit ihrer Live-Tour auf große Bühnen zurück und macht gleich an zwei Tagen Halt in Erfurt.
Am 16. und 17. November 2026 kann die Atmosphäre der Show live erlebt werden.
Seit 2019 bringt das Format die bekannte TV-Atmosphäre direkt zu Tausenden Zuschauern – mit prominenten Teilnehmern der aktuellen Staffel, Profi-Tänzern sowie Jury und Moderation aus der Fernsehsendung, so SEMMEL CONCERTS.
Mit dabei sind unter anderem die Juroren Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González sowie Moderator Daniel Hartwich.
Gemeinsam begleiten sie die Tanzpaare durch einen rund zweistündigen Abend mit klassischen Standard- und Lateintänzen – von Walzer bis Tango.
Nach sechs Tourneen mit rund 95 Shows geht das Live-Format 2026 in die siebte Runde. Jede Veranstaltung steht dabei für sich: Das Publikum kürt am Ende des Abends sein Lieblings-Tanzpaar und verleiht einen Wanderpokal. Damit bleibt jede Show ein eigenständiges Live-Erlebnis – nah an der bekannten TV-Produktion, aber mit eigener Dynamik auf der Bühne.
Titelfoto: © Stefan Gregorowius