Mit Stopp in Erfurt: "Let’s Dance" geht 2026 wieder live auf Tour

Erfurt - Die Erfolgsshow " Let's Dance " kehrt 2026 mit ihrer Live-Tour auf große Bühnen zurück und macht gleich an zwei Tagen Halt in Erfurt .

Die Live-Tour von "Let’s Dance" bringt Jury, Moderator und Tanzpaare der TV-Show auch 2026 wieder auf die Bühne. © © Stefan Gregorowius

Am 16. und 17. November 2026 kann die Atmosphäre der Show live erlebt werden.

Seit 2019 bringt das Format die bekannte TV-Atmosphäre direkt zu Tausenden Zuschauern – mit prominenten Teilnehmern der aktuellen Staffel, Profi-Tänzern sowie Jury und Moderation aus der Fernsehsendung, so SEMMEL CONCERTS.

Mit dabei sind unter anderem die Juroren Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González sowie Moderator Daniel Hartwich.

Gemeinsam begleiten sie die Tanzpaare durch einen rund zweistündigen Abend mit klassischen Standard- und Lateintänzen – von Walzer bis Tango.