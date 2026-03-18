Abschied nehmen möglich: Leichnam des verstorbenen Altbischofs wird aufgebahrt
Erfurt - In Erfurt haben die Menschen ab Mittwochabend die Möglichkeit, sich vom verstorbenen Altbischof Joachim Wanke (†84) zu verabschieden.
Laut Angaben des Bistums Erfurt wird der Leichnam ab Mittwochabend (18 Uhr) im geschlossenen Sarg im Hohen Chor des Erfurter Doms aufgebahrt.
Auch am Donnerstag (19. März) und Freitag (20. März) kann jeweils von 10 bis 18 Uhr Abschied genommen werden. Im Anschluss wird eine Heilige Messe gefeiert, danach schließt der Dom.
Am Samstag (21. März, 10 Uhr) findet dann das Requiem für Wanke im Erfurter Mariendom statt. Anschließend findet die Beisetzung im Kreuzgang des Doms statt.
Der Altbischof war in der vergangenen Woche (12. März) im Alter von 84 Jahren gestorben. Wanke war der erste Bischof des 1994 wieder gegründeten Bistums Erfurt. Er galt als eine der prägendsten Gestalten der Katholischen Kirche in der DDR.
Titelfoto: Martin Schutt/dpa