Abschied nehmen möglich: Leichnam des verstorbenen Altbischofs wird aufgebahrt

Erfurt - In Erfurt haben die Menschen ab Mittwochabend die Möglichkeit, sich vom verstorbenen Altbischof Joachim Wanke (†84) zu verabschieden.

Die Menschen können von Altbischof Joachim Wanke (†84) Abschied nehmen. © Martin Schutt/dpa

Laut Angaben des Bistums Erfurt wird der Leichnam ab Mittwochabend (18 Uhr) im geschlossenen Sarg im Hohen Chor des Erfurter Doms aufgebahrt.

Auch am Donnerstag (19. März) und Freitag (20. März) kann jeweils von 10 bis 18 Uhr Abschied genommen werden. Im Anschluss wird eine Heilige Messe gefeiert, danach schließt der Dom.

Am Samstag (21. März, 10 Uhr) findet dann das Requiem für Wanke im Erfurter Mariendom statt. Anschließend findet die Beisetzung im Kreuzgang des Doms statt.